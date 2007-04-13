Солистка Spice Girls напишет шесть детских книг

Джери Холливелл (Geri Halliwell), одна из участниц квинтета Spice Girls, подписала контракт с издательством Macmillan на шесть детских книг. Одним из персонажей серии станет принцесса, под которой подразумевается бывшая коллега по группе Виктория Бекхэм (Victoria Beckham). "Виктория польщена [этой идеей], и я надеюсь, что она будет читать мои книги своим сыновьям", - сказала Холливел в интервью агентству Reuters. Также известно, что главную героиню сказок зовут Юджиния Лэвендер (Ugenia Lavender). Первая книга Холливелл появится в мае 2008 года, а следующие пять будут выпускаться одна за другой раз в месяц в течение лета и осени того же года. Писательница-дебютантка сама начитает аудиоверсии своих произведений и запишет специальную песню к выходу первого тома. Холливелл рассчитывает, что ее книги не только понравятся детям, но и привьют им вкус к чтению. "Но чтобы добиться этого, книги должны быть вкусными, как шоколад, и веселыми", - пояснила "рыжая Спайс". Джери Холливелл - не первая поп-звезда, занявшаяся детской литературой: она следует примеру Мадонны и Кайли Миноуг.