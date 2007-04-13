Ксюша Собчак сорвалась с каната в «Цирке со звездами»

Ксюша Cобчак сорвалась с каната на съемках программы «Цирк со звездами». Одна из наиболее самоуверенных участниц самого рейтингового шоу Первого канала «Цирк со звездами», Ксения Собчак, оказалась главной героиней очередных съемок популярного проекта, сообщает «Твой ДЕНь». Впервые за все время работы развлекательной передачи выходка Ксюши вызвала не смех, а настоящий шок у зрителей цирка на Цветном бульваре. Затаив дыхание и округлив глаза, гости съемочного процесса с восторгом и ужасом наблюдали за тем, как Собчак сорвалась с каната в процессе блестящего выполнения воздушно-акробатического номера. Репетиции акробатических номеров доставили Ксении наибольшее количество проблем: на одной из репетиций обладательница железного характера даже расплакалась, когда тренер, воздушный акробат Юрий Тюкин, доставил ей физическую боль, делая растяжку. Однако в номере, который Собчак презентовала на этот раз, циркачка превзошла сама себя. Глядя на то, как отважная дочка с завязанными глазами проделывает «веревочный» путь на плечах у ассистента (на глазах у которого тоже была черная повязка), мама Ксении Людмила Нарусова просто побелела. Сама Собчак повела себя не так испуганно, но заметно занервничала, когда оступилась и полетела вниз. Но несчастья удалось избежать, поскольку ее хрупкое тело было надежно закреплено страховочным канатом. Правда, уже через несколько секунд Ксюша повторно забралась на канат и продолжила сложный номер, все-таки завершив его под бурные овации. К удивлению зрителей, после резкого падения Ксюша не стала закатывать истерик и явно показывать свое расстройство – однако даже по этой жизнерадостной героине проекта было видно, что она с трудом сдерживает досаду. В завершение щекочущей нервы цирковой истории Собчак получила крайне низкую оценку от одного из судей – актера Владислава Галкина. – Конечно, было обидно, но главное, что я нашла в себе силы довести номер до конца, встать на канат второй раз, – рассказала Ксения «Z». – Это правда очень сложно, и гораздо важнее оценок мне понимание того, что я смогла это сделать.