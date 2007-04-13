«Тутси» ублажали на Мальдивах олигарха (Cкандальные подробности)

Группа «Тутси» по приглашению одного из русских олигархов, работающих в Англии, на днях дала закрытый концерт на Мальдивских островах. «Мы давали концерт в закрытом помещении, было настолько душно и жарко, что к концу первого отделения я так вспотела, что можно сказать «промокла до нитки», - говорит Ирина Ортман. - А ноги опухли так, что невозможно было дальше продолжать выступление на пусть и шикарных, но шпильках». Поэтому вторую часть концерта Ирина пела и танцевала, лаская сцену голыми пятками. На этом неприятности «Тутси» не закончились. Самолет на Москву неожиданно задержали, и солисткам популярного квартета пришлось три часа просидеть в душном салоне авиалайнера. По прилете в Москву девушки прямо в аэропорту начали отмечать это долгожданное событие. «Напились как никогда в жизни!», - признались певицы.