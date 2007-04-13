Скандальные подробности семейной жизни Юли Волковой

Солистка группы «Тату» Юля Волкова подвергла себя серьезному испытанию физической болью, чтобы очередной раз доказать свою готовность к переменам в любую минуту жизни. На премии «Золотая персона» в одном из столичных казино мастерица двухминутного эпатажа Волкова появилась, украшенная новой татуировкой. На шее артистки теперь красуются два иероглифа, настолько непохожие на знаки любого алфавита мира, что их значение, кажется, понятно лишь ей одной. Звезда с удовольствием демонстрирует знакомым только что сделанную наколку, заставляя их удивляться, как такая миниатюрная девушка терпит сильнейшую боль. Ведь это уже вторая новая татуировка за последние несколько месяцев: еще одна с недавних пор украшает правое плечо певицы. Опровергая слухи об уже начавшейся череде ссор, в казино Волкова появилась с любимым мужем Парвизом. Именно в его компании Юля сейчас старается проводить каждую свободную минуту, потому как план совместной поездки в Америку сорван: Волкова сегодня улетает в Штаты в компании второй «татушки» - Лены Катиной, а Парвиз вынужден остаться в Москве.