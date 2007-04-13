Леонардо ДиКаприо станет папой

Новость о том, что актер планирует летом жениться на Бар Рафаэли - потрясла многих. Теперь фанов актера ждет еще большее потрясение. Поспешность в женитьбе может объясняться очень легко. По слухам, Леонардо ДиКаприо (Leonardo DiCaprio) и Бар Рафаэли (Bar Rafaeli), которые встречаются уже около 15 месяцев, ожидают в скором будущем рождения своего первенца. Их общие друзья утверждают, что это радостное событие случится к концу осени, к тому же и Лео и Бар глубоко рады этому факту. Счастливый ДиКаприо недавно заявил, что больше не может тянуть с отцовством, тем более после того, как его лучший друг Тоби Магваер (Tobey Maguire) в ноябре прошлого года стал отцом. Источник издания The Mirror рассказал:" Лео не может наглядеться на дочь Тоби, маленькую Руби, и уже успел расспросить Магваера все об отцовстве, все тонкости этой трепетно волнующей ответственности". Было предположение еще в прошлом месяце, что 21-летняя Бар беременна, именно тогда, когда она стала появляться в свободной одежде. К тому же, если она вместе отправлялась с Лео на какую-нибудь вечеринку, в ее руках видели только лишь бутылки с минеральной водой. Совсем недавно 32-летний Леонардо приезжал в Израиль в отпуск, где имел прекрасную возможность быть представленным семье Бар. Там-то они и начали подготовку к предстоящей свадьбе. Американские репортеры предполагают, что тихая скромная свадебная церемония пройдет в Израиле, а уже чуть попозже, ближе к концу этого года нечто более шумное и помпезное случится в штатах. Есть уже некоторые доказательства того, что подготовка к свадьбе в самом разгаре. Лео неоднократно связывался с компаниями по организации свадеб в Тель-Авиве. Лео начал встречаться с Бар, сразу же после раскола в отношениях с Жизель Бундхен (Gisele Bundchen). Изначально Рафаэли и ДиКаприо всячески пытались скрывать их отношения, однако чуть позже последовали романтические поездки в Париж, Прагу и Нью-Йорк, где пара видимо уже определилась с их чувствами, а потому стали более открытыми для прессы, касательно их романа.