Кейт Мосс курит вверх ногами из окна (ФОТО)

Модель довольно необычно решила выглянуть в окно. Помогал ей в этом ее жених Пит Доэрти. Представление проходило в окне лондонского театра Hackney Empire в четверг вечером. Свесившаяся из окна Кейт Мосс (Kate Moss) при этом успевала и покурить и прослушать серенаду в исполнении Пита Доэрти (Pete Doherty) , предназначенную, видимо, для его возлюбленной. Наличию оригинальности в их развлечениях можно только позавидовать. Возможно в этот вечер они таким образом праздновали свою свадьбу или помолвку, пока рано говорить об этом. Появились снова слухи, что Кейт и Пит собираются пожениться. Перед этим, выступая в Hackney Empire, Пит перед тем как исполнить песню "KP Nuts" обратился к залу со следующими словами: " Я посвящаю эту песню...", однако был прерван толпой, которая выкрикивала имя Кейт. Как стало уже традицией, она попросила в микрофон спеть свою партию в песне Babyshambles "La Belle Et La Bete"( "Она прекраснее, чем я, не так ли?"). И тогда Пит сказал: "Да, это все для моей невесты!" В тот вечер на Мосс было кольцо, свидетельствующее о случившейся помолвке.