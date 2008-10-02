Доронин и Кэмпбелл покупают яхту

Модель Наоми Кэмпбелл и бизнесмен Владислав Доронин совершили совместную прогулку по Монте-Карло с целью присмотреть себе яхту, сообщает британский таблоид The Sun. В прессе появились фотографии пары во время посещения яхт-клуба в Монте-Карло, после чего некоторые СМИ сделали вывод, что Наоми и Владислав собрались приобрести новую яхту. Дорогая покупка вполне "по карману" Доронину, отмечает The Sun, а то, с какой тщательностью Владислав и Наоми вместе осматривали и обсуждали корабли, говорит о серьезности их отношений, сообщает Glomu.ru. Знакомство супермодели и "русского Дональда Трампа" состоялось на вечеринке в честь дня рождения мисс Кэмпбелл, организованной модельерами Доменико Дольче и Стефано Габбана в Каннах. По словам Наоми Кэмпбелл, это была любовь с первого взгляда. "Он замечательный человек! - говорит Наоми о Доронине. - Очень особенный! Благодарю бога за наше знакомство". Несмотря на то, что Владислав Доронин не комментирует слухи о своем романе с британской моделью, в прессе регулярно появляются новости о подарках, которые тот делает своей избраннице. Так, недавно в СМИ появлялась информация о том, Доронин подарил Кэмпбелл колье, украшенное двумя крупными и 142 мелкими бриллиантами, а еще раньше - пентхаус за $18,5 млн. в бразильском городе Сан-Паоло.