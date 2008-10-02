Светская жизнь Кейт Мосс ляжет в основу фильма

Светская жизнь известной модели Кейт Мосс (Kate Moss) ляжет в основу новой кинокартины. Команда, которая создавала такие фильмы, как «Супер-перцы» и «В пролете», планируют снять картину о скандальной жизни легендарной супермодели и ее близких друзей-знаменитостей. Известно, что голливудские продюсеры хотят положить в основу нового фильма вечеринки, которые модель проводила в модном районе Примроуз Хилл. Стоит отметить, что жителями этого района являются такие звезды, как Сиенна Миллер (Sienna Miller), Джуд Лоу (Jude Law) и другие не менее известные персоны. По словам источников, жители Примроуз Хилл любят устраивать шумные вечеринки и проводить время со своими знаменитыми соседями. Источники из Голливуда утверждают, что именно эти вечеринки станут сюжетом нового фильма.