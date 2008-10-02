Джордж Клуни: Я все еще жду ее

Еще одна попытка лишить знаменитого голливудского холостяка свободы потерпела неудачу – не так давно 47-летний Джордж Клуни легко расстался со своей очередной невестой и вновь отдался вольной жизни и любимой работе. Однако продолжает ли он получать от этого удовольствие? Или ждет, когда, наконец, встретит девушку, способную покорить его сердце навсегда? Pанним июньским утром Джордж заканчивал завтракать и просматривал свежие газеты на своей вилле у озера Комо, когда в доме неожиданно раздался телефонный звонок. «Почему ты не сообщил нам о помолвке?» – удивленно интересовались родители. Вслед за ними позвонил давний друг Мэтт Дэймон – поздравить с ответственным шагом, о котором узнал из интервью Джорджа одному британскому глянцевому журналу, сообщает Viva.!Недоумение Клуни сменилось яростью – друзья и близкие поздравляли его с будущей свадьбой, в то время как сам он ничего об этом не знал! Конечно, подобные «шутки» уже не раз появлялись в прессе, и обычно он просто не обращал на них внимания, однако на этот раз разозлился не на шутку. Вскоре в специальном заявлении для прессы Клуни сообщил: «Мне надоело читать глупости о моей личной жизни. Конечно, у меня серьезные отношения с мисс Ларсон, однако о помолвке, не то что о свадьбе, речь не идет. Я счастлив с Сарой и ничего не хочу менять. Эта информация высосана из пальца. Понятия не имею, откуда берутся подобные домыслы!»