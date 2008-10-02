Линдси Лохан теперь работает в закусочной

Линдси Лохан в последние пару лет не сходит со страниц газет. Чаще всего общественное внимание приковано к бурной личной жизни звезды, будь то ее пагубные пристрастия и проблемы с законом или нынешний роман с Самантой Ронсон. Впрочем, иногда информационные поводы дает и профессиональная деятельность актрисы. Сейчас она снимается в новом сезоне сериала "Дурнушка Бетти" - это американский аналог "Не родись красивой". Линдси досталась роль Кимберли, школьной приятельницы главной героини фильма. Во времена учебы дурнушка Бетти в исполнении Америки Феррары, конечно, не пользовалась успехом в отличие от симпатичной одноклассницы. Более того, Кимберли фактически превратила школьные годы несчастной Бетти в настоящий ад, пишет Daily Mail. По сюжету, через много лет ситуация поменялась, и удача улыбнулась некрасивой Бетти хотя бы в работе. А Линдси Лохан, по задумке режиссеров, пришлось облачиться в униформу, надеть фирменную кепку заведения, нацепить бейджик с именем и торговать бутербродами в одном из многочисленных фастфудов. Такой голливудскую звезду, наверное, еще не видел никто. В реальной жизни Линдси Лохан выглядит гламурной девицей, а в кадрах сериала то появляется у подносов с гамбургерами, то со шваброй в руках убирает замусоренный зал. В таком неприглядном виде знаменитостей можно застать разве что после того, как им за разные провинности назначают наказания в виде общественных работ. Тогда-то и можно увидеть Боя Джорджа, метущего улицы Нью-Йорка, или Наоми Кэмпбелл, убирающую туалеты. Самой Линдси за вождение в нетрезвом виде пришлось даже отправиться в тюрьму, правда, всего на час.