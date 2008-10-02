Жена Сергея Безрукова узнала пол ребенка

2 октября 2008, 14:55

Как мы уже писали, жена популярного актера Сергея Безрукова в последнее время очень изменилась. Многие заметили у Ирины округлившийся животик, хотя сама она старалась скрыть талию тщательно подобранной одеждой. Опасения Ирины Безруковой понятны: многие женщины не хотят раньше времени рассказывать о грядущем пополнении. Тем более актерская пара долгие годы мечтала о совместном ребенке. У Сергея, которому в октябре исполнится 35 лет, своих детей пока нет. Ирина же воспитывает сына Андрея от предыдущего брака с Игорем Ливановым. Безрукову удалось наладить хорошие отношения с уже взрослым сыном жены, но его не оставляла мысль о своем ребенке. Супруги живут вместе уже больше восьми лет. Говорят, за это время они успели пройти курс лечения, беседовали с ламой, ездили с паломниками в Китай, были в старинном женском монастыре в Муроме. Кто знает, какой из этих способов оказался действенным, но теперь вся актерская тусовка обсуждает интересное положение Ирины. Как пишет "Комсомольская правда", одной своей подруге будущая мама призналась, что должен быть сын. УЗИ Безрукова пока не делала, но медсестра определила пол по форме живота. Сама Ирина пока отказывается комментировать слухи о своей беременности. Когда ее прямо спросили об этом, актриса ответила так: "На такие вопросы я не реагирую!" Впрочем, еще через несколько месяцев скрыть все растущий животик будет сложно. Пока 43-летняя актриса надевает свободную одежду и платья с драпировками, но и этих мер уже недостаточно. Сам Сергей тоже пока опасается комментировать ситуацию. "Я вас попрошу ничего не домысливать", - только и сказал он.

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