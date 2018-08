Eric Benet, номинированный на Grammy, представляет публике свой новый альбом «Love & Life»

Eric Benet, номинированный на Grammy в категории R&B, талантливый певец и продюсер представляет публике свой новый альбом «Love & Life» - коллекцию романтических композиций. Eric Benet ступил на красную дорожку шоу-бизнеса со своим дебютным альбомом «True To Myself», в который входил трек «Spend My Life With You» номинированный на Grammy. В 2004 году альбом «Hurricane» был спродюсирован David Foster (получивший несколько Grammy). Первый сингл "You're The Only One" уже покорил местный радиостанции, и готов вступить в бой за более весомые призы – сначала Европейские чарты, а далее и мировые.