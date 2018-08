Представляем новый альбом Джейсона Мраза - «WE SING. WE DANCE. WE STEAL THINGS»

Jason Mraz - американский певец, автор песен, потрясающий «скороговорщик», каламбурщик и при этом «безнадежный» романтик. Виртуоз в смешивании различных жанров – поп, рок, фолк, джаз, кантри и хип-хоп. Компания «Одиссей» представляет новый альбом Джейсона Мраза - “WE SING. WE DANCE. WE STEAL THINGS.”, который с первого дня интернационального релиза совершил невероятный прорыв дебютировав в первой 5-ке чарта Billboard 200. Первый сингл «I’m Yours» стратовал сразу с 3й почетной позиции чартов и собрал в первую неделю невероятный уровень продаж (73,000). Альбом был спродюсирован Martin Terefe, который известен миру по работе с KT Tunstall, Ron Sexsmith, и James Morrison. В целом альбом представляет собой замечательную единую по настроению коллекцию музыкальных «историй». Романтические, иногда грустные, но чудные, весёлые и задорные композиции окутают вас волшебной атмосферой любви и радости. “WE SING. WE DANCE. WE STEAL THINGS.” – история о разнообразии и великолепии нашей жизни! Немного о прошлом: В 2002 вместе с продюссером Джоном Алагия выпустил свой дебютный альбом «Waiting for My Rocket», который стал платиновым в Июле 2004. Затем гастроли, различные премии и в 2005 Мраз выпускает второй альбом «Mr. A-Z» вместе с продюссером Стивом Лилливайтом (получившем после этого Грэмми в номинации «Продюссер Года»). 2007 год Мраз начал с презентации своего нового сингла «The Beauty in Ugly» собственно для американского прародителя нашего сериала «Не родись Красивой» Ugly Betty.