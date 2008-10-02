Воробьев – опять студент

Последнее время Лешу чаще можно было застать не на концертных, а на съемочных площадках – после съемок в сериале «Мечты Алисы», молодой артист, уже успел сняться в трех полнометражных фильмах! После одной из главных ролей в кинофильме «Треск» Виктора Конисевича, премьера которого ожидается этой осенью, и кинокартины Милены Фадеевой «Привет, Киндер!», где вместе с Лешей снималась и его машина, Алексей приступает к съемкам в новой молодежной ленте «Фобос», продюсером которой выступает Федор Бондарчук. Чтобы соответствовать высокому уровню профессионализма своих партнеров по фильму (Алексею посчастливилось сниматься с такими мастерами, как Евгений Стеблов, Татьяна Васильева, Елена Яковлева, Алексей Панин, Станислав Любшин, Александр Трофимов), Леша, выпускник Гнесинского училища, решил поступить в театральный институт! - В музыке я настоящий профессионал – за моими плечами не только музыкальная школа и училище, но и эстрадно-джазовый колледж, который я только что окончил. И несмотря на то, что при моей занятости учиться очень тяжело, чем больше я снимаюсь в кино, тем больше мне хочется стать в этом таким же профессионалом, как в музыке. До сих пор в своих ролях я полагался на свою актерскую природу и интуицию, нежели на профессионализм. Но видя, как работают на площадке артисты экстра-класса, я очень хочу соответствовать их уровню и стать в этом настоящим профессионалом! Но сцену я не брошу, музыка – моя жизнь, и мне уже удается объединить и то, и другое – я пишу саундтреки ко всем фильмам, в которых снимаюсь! Самое смешное, что во время отборочных туров, отстояв огромную очередь в качестве абитуриента, попав наконец на прослушивание и читая басню, стихи и рассказа Чехова, я волновался так, как никогда в жизни! Потому что в этом деле, как известно, все мои эстрадные заслуги не засчитываются. И был дико счастлив, когда меня пропустили сразу же на 3 тур! Блестяще пройдя огромный творческий конкурс, Воробьев поступил в Школу-Студию МХАТ на экспериментальный курс замечательного режиссера Кирилла Серебренникова. Его педагогами станут Евгений Миронов, Авангард Леонтьев и Евгения Добровольская. И в сентябре, сразу после окончания съемок, Леша приступает к занятиям. Поздравляем!!!