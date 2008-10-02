Бритни Спирс выпускает новый аромат

Известная американская певица Бритни Спирс (Britney Spears) планирует совместить релиз своей новой студийной пластинки с выходом нового аромата. Источники сообщают, что новый парфюм от поп-звезды, который был создан совместно с компанией Elizabeth Arden, появится на косметическом рынке в декабре, также, как и ее новый, шестой по счету, альбом «Circus». Известно, что главными нотами «Hidden Fantasy» станет аромат вишни и ванили. Напомним, что данный парфюм не первый косметический продукт в линейке ароматов от Бритни – ранее звезда выпускала духи «Curious», «Fantasy», «In Control Curious», «Midnight Fantasy», «Curious Heart» и «Believe», которые по сей день пользуются невероятной популярностью среди любителей различных ароматов.