Галкин ревнует Пугачеву

Максим Галкин, увлеченный Аллой Борисовной Пугачевой, забросил не только все свои "штучки" - телевизионные проекты, но и позабыл самое важное, чем должен обладать светский лев - правила этикета. Юморист-интеллектуал превратился в настоящего мужлана, совсем себя не контролирующего. На юбилейной выставке Валентина Юдашкина, которая проходила в Государственном Историческом музее, юморист не скрывал своих ревностных эмоций, когда Алла Борисовна обнимала прославленного русского кутюрье, поздравляя его с созданием новой коллекции. "Валентин, ты даришь мир во всем мире", - кокетливо улыбалась Алла Борисовна. Пока Примадонна осыпала Юдашкина комплиментами, Галкин не находил себе места от ревности. Еще бы! Кому понравиться, если куча корреспондентов повернется к тебе спиной, и все внимание отдаст Юдашкину. Роскошные вышивки, сложнейшие драпировки, отточенные формы корсетов, созданные Юдашкиным, Максима вовсе не вдохновили. Он поспешил поскорее увести Аллу Борисовну из музея. В самом разгаре вечера Галкин, нежно взяв Аллу Борисовну под ручку, попытался незаметно скрыться с ней через черный вход, заранее заказав машину. Но какого же было удивление "Экс-Миллионера", когда машина на выходе отсутствовала! Словно классический герой, Максим, по мобильнику требовал "карету". "Почему нет машины? Я уже более получаса тому назад ее заказывал!", - распалялся Галкин. Алла Борисовна, как человек, обладающий магическим магнетизмом на самых красивых молодых мужчин, улыбалась, глядя на разъярившегося Галкина.