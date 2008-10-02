Сергея Зверева обокрали на открытии собственного салона

На днях эпатажный Сергей Зверев открыл свой второй салон красоты. По такому случаю Сергей Зверев и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина торжественно перерезали красную ленточка и тут началось столпотворение, после которого Зверев кое-чего недосчитался. - Интимных стрижек только мы наверное делать не будем, - размышлял Зверев, окидывая взглядом салон. Поздравить Сергея и Ксюшу с совместным проектом приехали Владимир Тишко, Илья Зудин (группа «Динамит»), Максим Постельный (группа «Плазма»), Александр Панайотов, телеведущая Ксения Мерц…. А вот дизайнер Лена Ленская, певица Ирина Дубцова, фабрикантка Лерика Голубева и певица Юлия Беретта не побоялись в первый же день сесть в кресло, и доверить свои волосы в руки отобранных лично Зверевым мастерам. Увидев в зеркале себя преображенными, девушки результатом остались безумно довольны! В качестве гламурного презента для гостей Сергей Зверев приготовил розовые баночки с вазелином, а на следующий же день, первый рабочий после официального открытия, выяснилось, что те, кому вазелина было мало прихватили еще ножницы и расчески мастеров, каждые из которых стоят по несколько тысяч долларов! В общем, мероприятие, что называется, оставило неизгладимые впечатления в душе Сергея Зверева.