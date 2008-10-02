Гоша Куценко завел себе экзотическую служанку

Поговаривают, что у отечественных звезд нынче в моде служанки из стран Юго-Восточной Азии – якобы у восточных девушек больше, чем у других, развита «рабская психология», сообщает Showbiz Media». Например, в доме известного актера Гоши Куценко трудится девушка с Филиппинских островов. «Однажды, когда я строго отчитал домработницу за какой-то промах, та убежала зимой из дома в чем была. Через некоторое время ее нашли и привели соседи, а потом при помощи владеющих языком друзей мы выяснили: поскольку я говорил громким голосом, она испугалась, что я ее убью. Теперь она зовет меня “сэр Гоша”», – цитирует Куценко газета «Жизнь». По данным издания, кроме Куценко, услугами филиппинской прислуги пользуются Оксана Фандера и Александр Малинин. «Филиппинки не станут спорить. Если им что-то не нравится, они молча пойдут и сделают так, как вы хотите. Даже если на них накричат, они отойдут в сторонку, поплачут, а через пять минут продолжат работу. Эти девушки не курят, не пьют, не смотрят телевизор. Они экономят воду во время мытья посуды, постоянно гасят за хозяевами свет. В доме их не видно и не слышно», – рассказывает Малинин.