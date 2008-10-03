Юлия Айсина устраивает «Теплую вечеринку» для звездных мам

Дизайнер Юлия Айсина не прекращает удивлять украинский бомонд своими оригинальными идеями. В этот раз объектом своего вдохновения Юлия выбрала родителей звезд. Дизайнер инициировала проведение тематического мероприятия под названием «Теплые вечера» посвященного самым близким и самым дорогим людям, которые сделали наибольший вклад в становление теперь уже народных кумиров – артистов, ведущих и других публичных личностей... В этот вечер состоится презентация «теплой» коллекции для звездных мам, а также предпоказ коллекции весна-лето’2009 «Королева объявляет шах и мат!» (Ukrainian Fashion Week’2008). Изюминкой данного вечера станет коллекция теплых пуховых шалей, связанных специально для каждой мамы-гостьи. Юлия считает, что сложно переоценить роль родителей в жизни талантливого ребенка, ведь часто именно благодаря вере и поддержке или даже наоборот неверию самых близких людей в свое чадо, у него рождается целеустремленность и напористость на пути к цели. «То, что мои родители вместо меня определили мое призвание, и я была вынуждена учиться банковскому делу, заставило меня понять, чего я хочу на самом деле. Потому я решила провести такой вечер, чтобы отдать должное и уделить внимание не менее важным людям, чем их дети» - призналась Юлия Айсина. Среди приглашенных гостей будут присутствовать и звездные мамы: мама сестер Завальских из дуэта «Алиби» – Альбина Алексеевна, мама Жени Фокина – Ирина Николаевна, мама Светланы Лободы – Наталья Васильевна, мама Алины Гроссу – Анна Андреевна, мама Натальи Могилевской – Нина Петровна, мама Маши Фокиной – Марина Игоревна, мама рэпера Larsona – Людмила Михайловна, мама Натальи Волковой – Анна Юрьевна, мама Татьяны Рамус – Алла Александровна, а также мамы Виктории Пономаревой, Маши Ефросининой и др. С огромным удовольствием приглашаем представителей масс-медиа стать гостями первой вечеринки из серии «Теплые вечера», которая состоится 8 октября в ресторане «Икра». Начало в 20:00. В ходе вечера планируется легкая развлекательная программа.