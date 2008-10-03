Солистка Dress Code расцарапала дорогое авто!

Во время съемок нового клипа прогрессивной группы Dress Code на песню «Не хочу учиться, а хочу жениться», случился непредвиденный казус. Как известно, в основе сюжетной линии режиссер Катя Царик задумала показать извечную войну между мужским и женским полом. В результате участники группы Dress Code, видимо, восприняли этот замысел буквально, потому как одна из солисток группы – Mimi настолько вошла в раж, что в порыве страсти расцарапала каблуком автомобиль Audi R8 стоимостью € 160 000! Теперь продюсеру группы Dress Code Валерию Свидерскому предстоят долгие переговоры с автосалоном, в котором было арендовано столь дорогое средство передвижения…