ШОК! Жена Зиброва не может ходить

На следующий день после свадьбы сына Павла и Марины Зибровых, Марине срочно понадобилась медицинская помощь. Почувствовав невыносимую и неутихающую боль в ноге, Марина даже перестала ходить. Поэтому в срочном порядке под руку с Павлом Зибровым, обутая в комнатные тапочки, отправилась в медицинский центр «Борис». Причина жуткой боли оказалась в том, что на протяжении всей свадьбы, с утра до ночи, Марина отходила на очень высоких каблуках. Она вела себя довольно активно – весь день провела на ногах, а во время торжественного празднования лихо отплясывала вместе с гостями. Неудобная обувь и послужила причиной того, что на следующий день Марина Зиброва просто не смогла встать на ноги. Но временное вмешательство врачей помогло избавить жену Народного артиста от жуткой боли. Врачи выписали Марине специальные кремы, но от высоких каблуков ей на некоторое время придется отказаться.