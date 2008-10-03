Larson возмущен украинскими политикам, которые не спасают наших моряков!

Неделю назад в нейтральных водах неподалеку от берегов Кении группа пиратов захватила украинское судно "Фаина". По предварительным данным, здесь, в окружении полсотни пиратов, находятся 17 граждан Украины, 3 россиянина и 1 гражданин Латвии. Рэпер Larson возмущен тем, что украинские политики не предпринимают активных мер, чтобы спасти своих соотечественников. – Я готов сам организовать команду спасения! Надеюсь, ко мне присоединятся и другие представители шоу-бизнеса. Если что, я готов сам сражаться с пиратами за украинцев, которые оказались в опасности! – говорит Larson. В данном случае неожиданностью стал не столько захват, как груз корабля в виде военной техники. В наиболее затруднительное положение попала команда корабля и сами пираты. Экипаж лишился капитана фактически в момент захвата – россиянин Владимир Колобков умер от инфаркта. Глава банды требует за корабль выкуп в 20 миллионов долларов.