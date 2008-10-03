Chicos de la Fiesta нашли свою вокалистку на свадьбе

Не так давно на просторы украинского шоу-бизнеса буквально ворвалась зажигательная и слегка фриканутая группа, которая грозится запустить в кровь украинцам… несколько грамм сока кактуса пейот. Собственно, столь необыкновенное название нашептал им на ухо сам Дон Хуан – так они называют странного старца, который после выступления ребят в одном из ночных клубов неугомонно скандировал «Сhicos de la Fiesta! Сhicos de la Fiesta!». Что в переводе означает – «ребята с праздника». Был ли этот загадочный старец тем самым шаманом, Учителем Карлоса Кастанеды, «чикосы» до сих пор не могут разгадать. Но история их создания действительно похожа на сказку. Самый первый участник группы Карузо заинтересовался музыкой благодаря своему другу, который вытянул его из бандитской дворовой компании и затащил к себе на домашнюю студию, открыв перед ним волшебный музыкальный мир. После к нему присоединился еще один участник по имени Ромарио, история которого не менее необыкновенна: он мечтал стать шеф-поваром известного ресторана, но на его пути вовремя встретился Карузо, который и переманил его на фронт шоу-бизнеса. А вот свою солистку Мари ребята вообще заметили на свадьбе у своего друга, где она была свидетельницей. После того, как она спела новобрачным песню, в том, что она станет солисткой группы, было решено немедленно. В общем, «Сhicos de la Fiesta» – это не просто ребята с праздника, это, по словам еще одного именитого латиноамериканца, «праздник, который всегда с тобой».