Татьяна Пискарева применяет к ученикам тайные методики

Педагогический талант заслуженной артистки Украины Татьяны Пискаревой хорошо известен многим начинающим и уже известным украинским певцам. Однако, для широкого зрителя это открылось благодаря многочисленным победам в конкурсах и фестивалях ее детища – детского театра песни «Алиса», и неожиданно быстро проявившимся вокальным данным участников телешоу «Фабрика зірок-2». О том, что в процессе преподавания Татьяна применяет нетрадиционные методы, включающие в себя дыхательную гимнастику и упражнения йоги, и в этом и есть секрет успеха ее учеников, ходили слухи давно. Теперь же эти слухи подтвердились. Победитель телешоу «Танцы со звездами-2», партнер Лилии Подкопаевой Сергей Костецкий решил помимо танцев, выйти на сцену в качестве певца. И в преподаватели вокала он выбрал конечно же Татьяну Пискареву. По словам Сергея, помимо отличных результатов ее учеников, его заинтриговали разговоры о методах обучения. И в скором времени все его предположения подтвердились. Татьяна Пискарева заставила Сергея изучить несколько упражнений йоги. Некоторые из них вовсе не просты, а также Сергею придется серьезно заняться дыхательной гимнастикой.