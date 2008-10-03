Потап и Каменских «разогреют» Кристину Агилеру

О том, что в Киев едет одна из самых ярких звёзд мировой поп музыки - Кристина Агилера, знает каждый, но о том, что такую певицу необходимо «разогреть» перед выступлением знают только Настя Каменских и Потап. Ожидание столь грандиозного события подогревает интерес и ажиотаж с каждым днем все больше и больше. Но не менее любопытным, стало и то – кто же будет открывать концерт такого уровня. За роль «первой скрипки» боролись двадцать лучших исполнителей украинской эстрады. Страсти достигли апогея, 30 сентября, когда менеджмент самой дивы, наконец, остановил свой выбор, и мы узнали, что первое место досталась скандальному дуэту Потапа и Насти Каменских. Несмотря на свой загруженный график, парочка отложила все свои дела на потом, для того чтобы выступить, 20 октября во Дворце Спорта и 21 октября во Дворце Украины на одной сцене с самой популярной певицей современности – Кристиной Агилерой. Радости Потапа и Каменских нет предела, ребята уже собирали пресс-конференцию и делились своей радостью с масс-медиа.