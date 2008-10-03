Наталья Волкова завязывает с мужчинами

Певица Наталья Волкова также хорошо известна как телеведущая программы «Hit Boys», которая выходила в эфире музыкального канала OTV. Количество горячих певцов за минуту эфира просто зашкаливала, и Наталье не оставалось ничего другого, как делиться со зрителями инструкцией по эксплуатации жгучих красавчиков. Но лимит артистов мужского пола на украинской эстраде оказался неожиданно … исчерпан! Возвращаться к одним и тем же, по кругу перемывая косточки, уже неинтересно. Тем более, что женщин в украинском шоу-бизнесе все-таки гораздо больше. Поэтому руководством канала было принято решение закрыть программу «Hit Boys» и вскоре открыть новую, ведущей которой неизменно станет Наталья Волкова. На данный момент разрабатывается новая концепция программы, которая держится в строгом секрете. Известно лишь то, что Наталья Волкова предстанет на экране в новом образе.