Илья Резник и Борис Моисеев породили гениального «Юродивого»

Борис Моисеев, Заслуженный артист России, прославленный хореограф и танцор, вот уже много лет поражает публику своими хитами. Достаточно вспомнить такие известные песни, как «Голубая луна», «Глухонемая любовь», «Звездочка алая» и многие другие. В ближайшее время широкой общественности артист представит свои новые песни «Это боль» и «Юродивый». В перерывах между гастролями, Моисеев и его «Премьер-Балет» готовит новую шоу-программу, которую представит публике уже будущей весной. В новой программе прозвучат и новые песни артиста. Многие представители шоу-бизнеса, которым представилась возможность услышать песни, с уверенностью говорят о том, что каждое творение Моисеева - шедевр, и новая программа - не исключение. «Борис Моисеев молодец,- говорит поэт Илья Резник. - Из песни на мои стихи он сделал супер-хит. Я восхищен. И не только я, многие коллеги по творческому цеху звонили и говорили мне, как гениально произведение «Юродивый», которое мы сотворили».