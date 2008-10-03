Лазарев снимает клип о потребительском отношении к мужчинам

Съемки нового клипа Сергея Лазарева на композицию «Lazer Boy» прошли 29 сентября в Москве. Ролик, как и сама композиция, рассказывает о «потребительском отношении женщин к мужчинам». «В клипе использовано пять разных «декораций»: лазерная комната, лазерная труба, клетка, виниловый гараж и желтая лаковая комната с виниловыми камерами. Видео построено на смене имиджей. Получился такой hi-tech minimal», - рассказала корреспонденту Intermedia пиар-менеджер исполнителя Ольга Руденко. Режиссером ролика стал Константин Черепков, вторым режиссером - Тимати. Идея сценария «Lazer Boy» принадлежала Сергею Лазареву. На экранах новое видео Сергея Лазарева появится в конце октября