Пугачева указала журналистам ни их место

Максима Галкина и Аллу Пугачеву папарацци караулили у каждого входа в музей. Только они появились - Алла в белых сапогах и развевающемся наряде торжественно держала Максима под руку, - фотографы чуть не снесли тумбу посредине зала. Они, как пчелиный улей, проводили звездную пару до первого ряда зрительного зала. И... застопорили открытие торжества. Сколько ни уговаривали устроители выставки фотографов разойтись, те, не сходя со своих мест, продолжали щелкать затворами камер, пишет "КП". И тогда Алла Борисовна встала со своего места. - Все слушаем меня! - громко произнесла она, как воспитательница в детском саду. - Встаем по бокам лестницы. И, ко всеобщему ликованию зрителей, быстро расставила фотографов по местам. Наконец герой торжества Валентин Юдашкин смог в микрофон поблагодарить коллег за то, что они подарили ему выставку «Тайны Haute Couture». Потом взяла слово Пугачева: - Трудно представить, что Дому моды Юдашкина уже 20 лет. Сегодня праздник моды и красоты. А красота, как все знают, спасет мир. Валентин, запомни, ты спасаешь мир! Певица подарила кутюрье бархатную красную подушечку с вышитым на ней именем «Алла». - Алла Борисовна, а вы сами умеете шить? - поинтересовались журналисты. - Шить? Да что вы... Я это делала разве что в детстве. Улей из журналистов и звезд перекочевал в выставочный зал. Манекены в платьях от Юдашкина - красота неописуемая. Красные платья, черные, смокинги... Толпа перемещалась следом за Пугачевой и Галкиным. - Да расступитесь же, - умоляла экскурсовод. - Вы не дадите показать сюрприз! Сюрприз - огромные живые бабочки выпорхнули откуда-то из-под кружевных подолов на манекенах. Присутствовавшие кинулись их ловить. Пользуясь моментом, звезды поспешили покинуть зал.