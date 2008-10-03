Шелковая эротика «Ассорти»

На днях солистки группы «Ассорти» приняли участие в откровенной фото-сессии. Идею композиции фотографий подсказал стилистам FBI Music Алексей Гоман. Некоторое время назад певец устроил аналогичную фотосессию у себя дома, с той лишь разницей, что девушки тогда позировали в одежде. На этот раз, обнаженные тела солисток «Ассорти» прикрыло лишь тонкое полотно шелка. Сам процесс съемки стал увлекательным мероприятием для фотографа, которому пришлось проявить сверхстойкость ко всему происходящему в прямом и переносном смысле. Устоять перед ногой красотой шестерых девушек и удержаться при этом на высокой лестнице сможет не каждый. Но и для девушек, которые «лепили» из своих тел немыслимые фигуры, работа не показалась легкой. Поэтому, можно сказать, что эта фотосессия оказалась одним из самых героических поступков всех участниц и организаторов съемок.