Александр Панайотов едет покорять Милан

В последний вечер сентября в «Prado Cafe» состоялось звездное караоке-шоу! Конечно же, в нём принял участие Александр Панайотов. Такой сильный вокалист просто не мог себе позволить пропустить столь интересное мероприятие, а заодно и пообщаться с коллегами по цеху. Мероприятие было организовано туристическим агентством «Стиль путешествий» совместно с «Prado Cafe» и журналом «Hello». Такой конкурс караоке - достаточно масштабное шоу и проходит в несколько туров. В первом туре приняли участие две команды: команда артистов, в которую вошли группы «Челси», «Тутси», «Уматурман», солистка «А-студио» Кеэти Топурия, Александр Панайотов и Евгений Анегин; и команда журналистов под рабочим названием «Акулы пера» (с участием таких медийных персонажей, как Анфиса Чехова, Сергей Соседов, Алиса Селезнева и др). Ведущим сего действа стал известный шоу-мэн Тимур Родригез. А оценивало исполнителей компетентное жюри в лице Стаса Пьехи, Юлии Михальчик и музыкантов группы «А-студио». «Борьба» проходила в пять этапов: участники должны были исполнить популярные шлягеры прошлых лет, песни из кинофильмов, современные хиты, иностранные хиты и песни всеми любимой Аллы Пугачевой. На ринг выходили по одному человеку от команды. Александр Панайотов исполнил песню «I believe i can fly», чем вызвал бурную реакцию восторженной публики и наивысшую оценку жюри. В каждом конкурсном этапе определялся победитель. А в конце караоке-соревнования жюри объявило лидеров всего шоу. В команде «Акулы пера» победу одержала радиоведущая Алиса Селезнева, а в команде артистов первым стал Александр Панайотов. Победителям вручили сертификаты на поездку в Милан, где они примут участие в следующем туре караоке-конкурса.