Коллекция париков Бейонс стоит $ 1 миллион

Коллекцию париков певицы Бейонс оценивают в миллион долларов. Но говорят, что парики того стоят. Они ручной работы, сделанные из настоящих человеческих волос. Некоторые образцы стоят до десяти тысяч долларов. Так что Бейонс может позволить себе менять парики так же часто, как и одежду. Кстати, господин Огурцов слышал, что певица жертвует надоевшие ей парики обществу, которое обеспечивает париками людей, проходящих химиотерапию. Но у господина Огурцова все равно остается вопрос, в виду такого пристрастия к парикам, что у Бейонс под ним? Может, ничего?