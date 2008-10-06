Актерский состав «Шерлока Холмса» побывал в Лондоне

Компания нового фильма о Шерлоке Холмсе дала в Лондоне прес-сконференцию, посвященную началам съемок. С британцами общались режиссер Гай Ричи, "Шерлок Холмс" Роберт Дауни-младший, девушка Холмса "Ирен Адлер" Рейчел МакАдамс и продюсер Джоэль Сильвер. Кое-что из сообщенного на пресс-конференции мы уже знаем: Гай Ричи подтвердил, что доктором Ватсоном станет Джуд Лоу и заинтриговал нас козырями в рукавах. Роберт Дауни-младший заверил журналистов, что с ролью Холмса справится на ура: "Если вы заметили, у меня было просто адское лето, которое сделало меня более подходящим на роли главных героев, чем раньше", - съязвил Боб, намекая на успех "Железного человека". А по поводу Шерлока Холмса он заявил, что собирается сыграть его лучше, чем кто-либо уже это делал. Весьма смело, надо заметить - но Роберт уверен в себе: "Чем больше я читаю об этом персонаже, тем больше проникаюсь его масштабом". Гай Ричи добавил, что "Шерлок Холмс" станет его самым большим поектом в плане бюджета, который продюсер Джоэль Сильвер назвал "внушительным". "Мы надеемся, что сумеем превратить Шерлока Холмса в франшизу", - заявил Джоэль, и лично меня это пока настораживает, потому что, с одной стороны, будет здорово смотреть хорошие фильмы о Холмсе, но если это превратится в нечто а-ля "Шерлок Холмс наносит ответный удар"...