Певица Oksi снова стала юристом и защищала себя в суде

Мать 10-летнего мальчика подала иск в «Народный суд» против Oksi по обвинению в чрезмерно эротическом сюжете клипа на трек «Фото в мобильном», который травмирует психику ее сын а. Мать требовала запрета демонстрации клипа на ТВ. В ходе предварительного расследования Oksi предоставила Суду копию клипа и подчеркнула, что в нем нет ни единого кадра, выходящего за рамки нравственной цензуры или нарушающего Закон Украины N 1296-IV «Про захист суспільної моралі» от 20 ноября 2003 года. И твердо заявила, что не собирается отказываться от своих работ, обвинения не принимает, и будет защищать себя. Главными свидетелями со стороны Oksi выступили: режиссер Владимир Якименко, солист группы Гуашь, а также хореограф, заслуженный артист Украины Георгий Чапкис. Заседание и Решение Народного Суда по данному иску смотрите на телеканале Интер в программе «Народный Суд» в конце октября.