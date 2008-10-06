Развод с женой может обойтись гитаристу Ронни Вуду в $90 млн

Жена бессменного гитариста легендарной английской рок-группы "Rolling Stones" Ронни Вуда планирует в результате развода получить со своего мужа около $90 млн, сообщает Daily Mail. На днях Ронни Вуд и его жена Джо встретились в адвокатской конторе для консультаций с юристами. Обсуждение грядущего развода длилось четыре часа. Джо решилась на официальный разрыв отношений после того, как узнала, что отношения Ронни и его 20-летней подруги из России Кати Ивановой продолжаются даже после его выхода из реабилитационной клиники, где рокер провел шесть недель. По данным СМИ, 61-летний Вуд познакомился с 18-летней Катей в апреле 2008 года на лондонской премьере документального фильма Мартина Скорсезе о группе "Роллинг стоунз" под названием "Да будет свет". Екатерина была в бригаде официантов, обслуживавших гостей на вечеринке после премьеры. Именно тогда участник "Роллинг Стоунз" и обратил внимание на молодую москвичку. Ее знакомые утверждают, что в тот момент она не знала, кто такой ее новый знакомый. Друзья Ивановой утверждают, что так сильно их приятельница не была влюблена ни разу. Сама россиянка убеждена, что они с Ронни - самая обычная пара, если не считать того, что Вуд - 61-летний миллионер. "После слов Ронни о том, что с женой он уже 5 лет живет только по привычке, она окончательно влюбилась. В случае развода своей вины она точно чувствовать не будет", - говорят ее знакомые. На вопрос репортера Daily Mail, о том, как сложатся дальнейшие взаимоотношения с мужем после развода, Джо Вуд ответила: "Я хочу, чтобы мы с Ронни были друзьями. Мы через многое с ним прошли, чтобы не дружить в сложившейся ситуации". С момента знакомства Джо и Ронни были очень близки. Джо сопровождала Вуда во всех гастрольных турах, кроме того, в течение нескольких лет она была его личным менеджером: готовила еду, следила за сценическими костюмами и контролировала финансовое состояние счетов, сообщает Glomu.ru. Сейчас же, несмотря на предстоящие судебные тяжбы, Джо решила с головой погрузиться в светскую жизнь Лондона. В среду ночью жена Вуда была замечена на вечеринке, посвященной дню рождения парикмахера Джеймса Брауна, где она общалась с Кейт Мосс и другими знаменитостями.