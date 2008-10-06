Витас искупается в бриллиантах

Ну вот и до певца Витаса добрался крупнейший мировой лейбл UNIVERSAL JAPAN. Артисту повезло: через несколько месяцев у некогда российского артиста выйдет альбом. Правда… в Японии! Пластинка выйдет до Нового года, завершив тем самым формирование "азиатского пояса", который охватил Китай, Корею, Таиланд, Гонконг, Индонезию, Сингапур, Макао, Филиппины, Малайзию, Вьетнам, Камбоджу, Лаос, Бруней, Папуа-Новую Гвинею. Кроме того, Витас намерен пойти дальше и записать англоязычный альбома. Запись назначена на январь 2009 в Лос Анджелесе, США. Уже подготовлено 12 оригинальных треков, которые были созданы специально "под Витаса", ориентированных на рынки Великобритании, США и Европы. В стране восходящего солнца, где приезды Витаса уже значительное время вызывают сенсацию, представители UNIVERSAL заявили о проведении 7 крупных выступлений артиста на стадионах Токио, Киото, Йокогама, Нагасаки, Нагано, Саппоро, Хиросима и о готовности рынка перешагнуть планку продаж в 500.000 копий уже за первый месяц. Разумеется, здесь без финансовой поддержки не обошлось. Дабы провести концерты, Витас стал лицом одного из крупнейших ювелирный домов в Японии. В настоящее время продюсер Сергей Пудовкин даже ведет переговоры о создании специальной ювелирной линии "от Витаса", презентация которой состоится в рамках тура "JAPAN 09".