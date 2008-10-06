Слухи, циркулировавшие на протяжении последней недели в итальянских СМИ, подтвердились: у Дома моды Valentino сменился креативный директор; теперь Дом возглавят два стилиста - Мариа-Грациа Кьюри (Maria Grazie Chiuri) и Пьер-Паоло Пиччоли (Pier Paolo Piccioli), сообщили в воскресенье местные информагентства. После решения всемирно известного итальянского дизайнера Валентино Гаравани покинуть мир моды около года назад его дело возглавила молодой стилист Алессандра Факинетти, сообщает РИА Новости. Впрочем, в последнее время в СМИ просочилась информация, что Факинетти грозит отставка. И действительно, в распространенном коммюнике компании сообщалось, что сотрудничество дома Valentino со стилистом завершено в связи с "расхождением во взглядах". Теперь место Факинетти займут два модельера, ранее работавшие для марки Fendi. 44-летняя Кьюри и 41-летний Пиччоли заявили, что с "энтузиазмом и гордостью" приступят к работе. Тем временем, Факинетти с горечью заметила, что узнала о своей отставке лишь из сообщений СМИ и о том, что никто из представителей Дома моды не связался с ней лично. Свой Дом моды Валентино основал в 1960 году. Он насчитывает по всему миру более 560 магазинов, а также 60 эксклюзивных бутиков.