На выступление на Балканах Мадонна прилетела на вертолете

25 сентября состоялось грандиозное шоу поп-дивы Мадонны на Балканах. Ради концерта в город Будва, отвечающий за прием певицы, прибыло около 60 000 гостей, из которых 4 000 были россиянами. На выступление Мадонна прилетела на собственном вертолете и поселилась в единственном в Черногории пятизвездочном отеле. Концерт начался с опозданием на час. Шоу транслировалось на двух плазменных экранах, благодаря чему обладатели VIP и SUPER VIP билетов могли наблюдать происходящее на сцене в мельчайших деталях. Среди них были депутат Госдумы Алексей Митрофанов, супруга замглавы Росприроднадзора Мила Митволь, шоумен Роман Трахтенберг, управляющий партнер MIRAX Вячеслав Лейбман, сообщает Glomu.ru. Мадонна предстала перед гостями в эффектном образе роковой блондинки, подчеркнутом предельно дерзкими черными корсетами, короткими юбочками и узкими брюками, и все убедились - Мадонна по-прежнему великолепна, несмотря на отмеченный недавно 50-летний юбилей. Программа шоу состояла из наиболее известных хитов, разбавленных треками из новейшего альбома "Hard Candy". Неожиданным элементом стала испанско-цыганская часть, где поп-диву поддержали артисты из фолк-панк группы"Gogol Bordello", лидер которой Евгений Гудзь является одним из близких друзей Мадонны. Любопытно, что этот концерт Мадонны был организован компанией MIRAX Group, как маркетинговый шаг, чтобы разрекламировать престижный город-клуб "Astra Montenegro", возводимый недалеко от места, где выступала поп-дива, а именно на мысе Завала между городами Будва и Бечичи.