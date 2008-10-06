Джанет Джексон отменила еще три концерта из-за головокружений

Недавно мы писали, что из плохого самочувствия Джанет Джексон пришлось отменить концерт в Канаде. Друзья певицы говорили, что ничего страшного нет: Джанет просто переутомилась. Однако же на днях она вынуждена была перенести еще три шоу - в Северной Каролине, Джорджии и Флориде, а это означает, что состояние здоровья звезды серьезнее, чем предполагалось. Представители Джексон упорно хранят молчание. Высказался только ее старший брат Рэнди (да и то это не точно: кто-то написал сообщение с этой информацией на фан-сайте другого брата Джанет -Майкла), который заявил, что "у Джанет все ок, ее просто беспокоят головокружения", сообщает StarsLife. Что ж, конечно, время от времени голова у всех кружится, но если это происходит постоянно... А ведь Джанет только 42, так что о климаксе говорить рано. Хотя... люди разные, конечно.