Валерий Меладзе попал под суд

Музыкальный хит 70-х годов “Звездочка моя ясная” стал недавно поводом для судебной тяжбы между композитором Владимиром Семеновым и исполнителем Валерием Меладзе. Автор музыки выразил претензию популярному певцу. Как стало известно “МК”, в 97-м году между Семеновым и телеканалом был заключен договор об использовании шлягера в передаче “Старые песни о главном-3”. Тогда песню исполнил Меладзе. Однако в последующие годы автору довелось еще неоднократно слышать “Звездочку” из уст певца. В частности, в ноябре 2000-го Меладзе пел старый хит в Кремлевском дворце. Тот концерт транслировался по ТВ дважды. Семенова сей факт возмутил, ведь его детище исполняли без согласия правообладателя. Об этом музыкант написал в гражданском иске к Меладзе. Кроме того, композитор добавил, что в последние 11 лет песня без его ведома звучит по радио и выложена в Интернете. Истец считает, что исполнитель должен выплатить ему 150 тыс. руб. за нарушение авторских прав.