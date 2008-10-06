Кейт Уинслет сыграет Вивьен Вествуд

Студия Universal задумала снять байопик о легенде британской моды Вивьен Вествуд. Картина задокументирует жизнь этой замечательной женщины от ее взлета к вершинам в 1970-х годах до настоящих дней. Довольно естественным представляется тот факт, что на главную роль прочат тоже англичанку, более того Английскую Розу! Именно такое романтическое имя закрепилось, как вы знаете, за звездой "Титаника" Кейт Уинслет, сообщает StarsLife. Вот что говорит представитель Вествуд: "Со сценарием все порядке. Играть Вивьен будет Кейт. Это планировалось давно, так что мы очень взволнованы тем, что фильм все-таки появится!"