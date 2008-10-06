Маша Фокина готова отдать все деньги за очки (ФОТО)

Популярная певица Маша Фокина – коллекционер еще тот! Всем хорошо известно увлечение Маши коллекционированием парфюмерии и солнечных очков. Отдыхая за границей, певица не забывает пополнить свою коллекцию самыми модными новинками. Машина коллекция солнечных очков насчитывает более тысячи экземпляров, но певица готова взращивать это число до бесконечности! Так, побывав на вечеринке новой группы «Братья Stereo» в би-баре «Heaven», она просто-таки завизжала от восторга, увидев супер-модные стерео-очки, обильно украшенные стразами, в которых красовались солисты группы. После их выступления Фокина поспешила подойти к ребятам и предложила выкупить понравившиеся очки за любую сумму, но они, несмотря на все ее уговоры, наотрез отказались продавать свое ноу-хау, так как эти космические очки являются важной частью их имиджа. Поэтому Маша успокоилась лишь тогда, как одолжила у «Братьев Stereo» очки, и вдоволь нафотографировалась.