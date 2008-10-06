В Чечне Баскова слушали стоя

Концерт, посвященный 420-й годовщине установления добрососедских отношений между Россией и чеченским народом, завершил череду официальных торжеств по этому случаю в Грозном, сообщает «Интерфакс». В торжественном концерте, посвященном этой дате, приняли участие известные коллективы республик и регионов Северного Кавказа, коллектив из Франции, а также звезды российской эстрады, сообщает ТopPop.ru. «Героем концерта стал Николай Басков, который на чеченском языке спел известную и популярную песню «Исламская моя Чечня». Зал, включая полпреда президента России в Южном федеральном округе Владимира Устинова и президента Чечни Рамзана Кадырова, стоя слушал всю песню», - передал с места события корреспондент «Интерфакса». В начале концерта перед участниками торжеств выступил президент Академии наук Чеченской Республики Шахруди Гапуров. Он отметил, что чеченский и русский народы еще более 400 лет назад установили добрососедские отношения и всегда находили друг в друге помощь и поддержку. Гапуров подчеркнул, что миф о противостоянии России и Чечни в течение многих столетий «сочинен врагами русского и чеченского народов», пишет akado.com.