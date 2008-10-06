Мадонна открыла свое радио

4 октября стартовала вторая часть мирового турне Sticky & Sweet, которая проходит в Северной америке. Мадонна даст концерты в таких городах как Нью-Йорк, Бостон, Торонто, Чикаго, Лос-Анджелес, Майами, Мехико и т.д.. Стало известно, что запись концертного DVD «Sticky & Sweet» тура будет проходить в Нью-Йорке на площадке Madison Square Garden 11 и 12 октября. Европейскую часть мирового турне Мадонна завершила не только рекордными цифрами посещения своего шоу (Цюрих-72.тыс.чел/ Лондон 73.тыс.чел./ Париж 130 тыс.чел/ Афины 72.тыс.чел), но и грандиозной новостью. В Париже начала вещание официальная радиостанция Мадонны со сладким названием «Candy Station». Вещание пока ведется в интернете, но в случае успеха, в планах компании ГУМ РАДИО (goomradio) сделать «Candy Station» эфирной. В эфире звучат только песни Мадонны, причем не только в оригинальных версиях, но и в редких промо-вариантах и ремиксах. Нашлось место и лайф-версиям из туров прошлых лет. Воспроизведение каждой песни сопровождается визуальной картинкой. Например, La Isla Bonit-у иллюстрирует обложка одноименного сингла, выходившего в 1987 году, а композицию Candy Shop сопровождает знакомая всем картинка с одноименного альбома. Слушатели могут голосовать за понравившуюся композицию, а также менять список воспроизведения треков в свободном порядке. Между песнями звучат приятные джинглы, в некоторых из них отчетливо угадывается знаменитый голос.