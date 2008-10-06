Пласидо Доминго споет перед пирамидами на языке майя

Всемирно известный тенор Пласидо Доминго исполнит в субботу несколько произведений на языке майя на концерте, который пройдет рядом с памятниками древности в городе Чичен-Ица на полуострове Юкатан в Мексике, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на France Presse. "Я начал разговаривать с майя в этом грандиозном городе, и я уверен, что бог Чак ("ответственный" за дождь) помилует нас и позволит провести концерт", - сказал Доминго в четверг вечером на пресс-конференции. По словам тенора, около пяти тысяч человек смогут услышать в субботу композиции, которые он исполнит в жанрах оперы, сарсуэлы, а также в местном музыкальном стиле. Кроме того, Доминго высказал удовлетворение тем, как было организовано это событие. Все памятники древности народа майя, в том числе их знаменитые пирамиды, при проведении концерта никоим образом не пострадают, говорится в сообщении. Город Чичен-Ица - политический и культурный центр майя на севере полуострова Юкатан - был основан, вероятно, в 7 веке. Спустя примерно 300 лет Чичен-Ицу захватили тольтеки, а с середины 11-го века город стал столицей их государства. Ко времени испанских завоеваний Чичен-Ица представляла собой развалины. На этой территории неоднократно проводились раскопки, в результате которых были открыты крупные архитектурные памятники майя-тольтеков: "Храм Кукулькана" - девятиступенчатая пирамида высотой 24 метра с широкими лестницами на каждой из сторон; "Храм воинов" на невысокой четырехступенчатой пирамиде, "Храм ягуаров" и другие.