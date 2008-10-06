ШОК! Карлос Сантана намерен податься в священники

В своем недавнем интервью американскому журналу Rolling Stone виртуоз заявил, что уже придумал, чем займется после того, как решит навсегда оставить сцену. Разменяв в этом году седьмой десяток, Карлос решил отдать музыке еще ровно шесть лет жизни, а затем открыть свой приход католической церкви на Гавайях, сообщает журнал ViVa!. Сантана утверждает, что вера помогла ему перенести самые жестокие удары судьбы и теперь он жаждет поделиться ее силой с другими верующими. Основным своим занятием он видит толкование и объяснение сложных моментов Библии, которые многие миряне часто склонны понимать буквально и превратно. Никаких данных о том, как и при каких обстоятельствах будет происходить рукоположение музыканта в священники, на данный момент не имеется.