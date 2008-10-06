Стас Пьеха спасает больную маму

Вчера дочь знаменитой певицы Эдиты Пьехи и мать молодой звезды Стаса Пьехи Илона Броневицкая попала в больницу. 47-летняя певица обратилась к врачам с жалобами на плохое самочувствие. Медики подозревают у дочери легендарной Эдиты Пьехи серьезное заболевание. В клинику известная певица и по совместительству мама восходящей эстрадной звезды Стаса Пьехи Илона Броневицкая приехала сама. Певица жаловалась врачам на постоянную боль в груди, слабость, повышенную температуру и общее недомогание. 47-летнюю Илону Броневицкую осмотрел маммолог, но сразу поставить диагноз певице не удалось. Илоне Александровне предложили лечь в клинику на полное обследование. - Проблемы со здоровьем есть, но говорить о конкретном заболевании пока рано, - не скрывает врач клиники. - Мы ждем результатов обследования. В больнице Броневицкая провела чуть меньше суток. Ей сделали ультразвуковую диагностику, взяли анализы и выписали домой. - По результатам анализов будет поставлен диагноз и назначено лечение, - говорит Life.ru врач. - Илона Александровна очень переживает за свое здоровье, но мы ее успокоили. Волноваться пока рано. Из клиники Илону Броневицкую забирал сын - Стас Пьеха. Молодой человек приехал рано утром, усадил усталую маму в машину и отвез домой.