Солистка «ВИА Гры» осталась без браслета

Приготовления к съемкам нового клипа для ремейка фильма «Стиляги» обернулись для одной из участниц сексапильного коллектива «ВИА Гра» потерей дорогого ювелирного украшения. Певица Татьяна Котова заменила свои ювелирные украшения на бутафорские. Однако, вернувшись по окончании съемок в гримерку, Таня не обнаружила драгоценный браслетик на столе. Проблемы Неприятности буквально преследовали Таню на протяжении всего съемочного дня. Красавица, приехавшая одной из первых в павильон, сразу отправилась в гримерку. Там и начались ее злоключения: после завивки наращенные волосы певицы начали выпадать, и их долго не получалось уложить. В дополнение у перенервничавшей из-за проблем с прической Котовой сильно разболелся живот. В результате съемочная группа вынуждена была ждать больше часа, пока артистка придет в форму и сможет выйти на площадку, пишет life.ru. Однако, несмотря на все неприятности, сами съемки эпизода, в котором Таня, лежа на черном рояле, исполняет куплет песни «Американская жена» некогда популярной группы «Калибри», прошел как по маслу По возвращении в гримерку певица обнаружила, что дорогой ее сердцу и кошельку браслет пропал. Певица бросилась расспрашивать всех о том, кто входил и выходил из комнаты, но, увы, никто ничего не видел. От переживаний у Тани еще больше разболелся живот, но, попив чайку, певица в конце концов успокоилась, здоровье все же важнее всяких украшений