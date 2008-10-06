Самая красивая брошь от Tiffany&Co

Брошь традиционно считается "украшением для бабушек". Элегантные старушки, действительно, питают слабость к этому универсальному украшению и часто прикалывают брошки к своим шляпкам, блузкам и воротничкам пальто. Последовать их примеру в этом сезоне советуют дизайнеры и молодым модницам. Тем более что культовая ювелирная компания Tiffany&Co пополнила свою несравненную коллекцию уникальных брошей, сообщают Дни.ру. Драгоценная новинка, появившаяся недавно в фирменном бутике марки в Третьяковском проезде, заслуживает неподдельного восхищения. Самые искусные американские ювелиры выполнили высокоювелирную брошь в виде морского конька, тем самым продолжив ведущую тему Tiffany&Co – тему природы. Ранее марка уже представляла броши в виде очаровательных лягушек, трогательных черепашек и наполненных изяществом бриллиантовых стрекоз. Были также броши-"орхидеи" и броши-"птицы". Словом, тема для ювелиров благодатная и неисчерпаемая. Коллекционеры и знатоки ювелирного искусства признают, что эта брошь филигранной работы – одно из самых красивых украшений, созданных Tiffany&Co в последнее время. Ее оригинальному "морскому" дизайну соответствуют и роскошные материалы, использованные мастерами, - платина, бриллианты, розовые сапфиры и изумруд. Брошка-"конек" будет уместна и на вечернем платье, и на деловом костюме, и на легком шарфе, который можно зафиксировать с ее помощью. Изящная деталь туалета, которая одним своим видом напрочь опровергает все заблуждения о брошах, незаслуженно считавшихся до сих пор старомодными.