Настя Стоцкая сильно похудела

Анастасия Стоцкая после пары лет карьерного затишья решила серьезно взяться за себя. Певица наконец записала сольный диск, сняла новый клип на песню "Этими руками" и даже наладила отношения с Филиппом Киркоровым. Все эти перемены коснулись и внешности Насти. Девушка ощутимо уменьшилась в размерах и прекрасно выглядит. "Я сильно похудела, - поделилась певица. - Голодала по специальной системе, очищала организм. Очень мощная эмоциональная и физическая процедура. Первый раз полтора года назад неделю сидела на воде под наблюдением врача. Были баньки, обертывания, массажи, душ Шарко. Потом был трудный выход из голодания. Нельзя после недели строгой диеты радостно вздохнуть: "Уф, все закончилось!" и наесться картошки фри. Надо есть помаленьку и только хорошие продукты. Зато когда начинаешь серьезно заниматься своим организмом, он говорит тебе огромное спасибо. Сейчас иногда могу позволить себе съесть что-нибудь сладенькое или соленое. Но стараюсь пить много воды – это полезно, максимально больше двигаться. Плюс раз в неделю целый день сижу либо на кефирчике, либо на рисе". Впрочем, для артистки сейчас намного важнее не ее новая фигура, а новый взгляд на собственную жизнь. "Я повзрослела, - призналась Стоцкая "Тайнам звезд". - Раньше ленилась, гуляла, тусовалась, может быть, несколько больше, чем надо. Сейчас стала мудрее, сдержаннее. Хотя не всегда понимаю себя. Могу из-за пустяка расчувствоваться, расплакаться". Теперь и о бывшем продюсере Филиппе Киркорове Анастасия отзывается совсем по-иному и признает свои ошибки. "Я сделала много глупостей, когда мы с ним работали вместе, - говорит певица. - Не понимала и не принимала правил, по которым надо играть в шоу-бизнесе. Была очарована Филиппом, влюблена в него. Он, как большой ребенок – чистый, откровенный, во многом капризный. Я такая же. И вот мы – два ребенка – два года бодались друг с другом, что-то друг другу доказывали. Но теперь все обиды в прошлом. Мы недавно созванивались, прекрасно поговорили. Вспомнили нашу Юрмалу, мюзикл "Чикаго", с которого все начиналось… 7 октября буду ждать Филиппа на свой день рождения. Он обещал прийти, если не будет занят".